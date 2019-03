TEMOIGNAGE Une victime fait appel dans l'affaire Farina

Une victime au moins de Romain Farina va donc faire appel de la décision de non-lieu rendue lundi dernier par les juges d'instruction dans cette affaire!

L'enseignant pédophile qui avait sévi dans plusieurs écoles - à Vénissieux dans Rhône et en Isère à Saint-Clair-de-la-Tour et Les Avenières - et qui a été confondu en 2015 alors qu'il était au groupe scolaire du Mas de la Raz à Villefontaine (Isère) a depuis mis fin à ses jours mais toutes les responsabilités n'ont pas été recherchées estiment Me Hervé Gerbi, avocat grenoblois et Sarah.

Cette jeune femme de 22 ans est une des premières victimes reconnues de l'ancien instituteur. Victime de viol en 2003-2004, alors qu'elle était en CP à l'école Anatole France de Vénissieux, au cours d'un "atelier du goût" comme l'enseignant en a organisé partout où il est passé et qu'il filmait très souvent.

"L'enquête n'est pas terminée dans ce dossier" - Me Hervé Gerbi

Aujourd'hui dit-elle, elle veut se battre pour être sûr que personne ne s'est rendu complice, même par omission, de ce qu'elle et beaucoup d'autres après elle ont subi. La justice reconnait 45 enfants comme victimes certaines de Romain Farina. En 14 ans au sein de l'éducation nationale "Comment, interroge Me Hervé Gerbi, dans 7 écoles différentes M. Farina a pu installer dans sa classe son atelier du goût? A pu installer des systèmes d'enregistrement? A pu installer des caméras espions dans les toilettes? A pu passer ses journées à filmer ce qui se passait sans que personnes n'ait rien vu?". L'homme conservait également des milliers de photos et de vidéos sur des ordinateurs. "Je vais saisir la chambre de l'instruction dans le cadre de l'appel, poursuit Me Hervé Gerbi, en demandant pourquoi deux utilisateurs des mêmes appareils que M. Farina ont été identifiés comme ayant pu avoir accès à des images d'enfants et il n'y a pas d'enquête supplémentaire sur ces deux utilisateurs? Moi j'ai besoin de savoir si ces deux utilisateurs ont eu accès effectivement et à ce moment-là pourquoi ils n'ont rien dit. Donc l'enquête n'est pas terminée dans ce dossier. Elle dors depuis 3 ans (depuis la mort de Romain Farina)[...] mais en réalité ce n'est que le commencement". Me Hervé Gerbi invite par ailleurs toutes les victimes parties civiles à l'imiter et à le suivre dans son appel.

"J'avais peur qu'on ne me croit pas" - Sarah

Pour Sarah aussi c'est le commencement de quelque chose. D'un combat supplémentaire auquel elle adhère mais qui ravive aussi les plaies. Parler a d'abord été difficile. "Toute petite j'ai toujours gardé ça en moi. Je n'ai jamais parlé parce que déjà j'avais peur qu'on ne me croit pas et j'ai toujours pensé que je rêvais. C'est avec les années, à partir du moment où on apprend la vie, que je me suis clairement dit que ce n'était pas une cuillère que j'avais dans la bouche au cours des ateliers du goût". Mais là encore Sarah n'a rien dit à son entourage. Jusqu'à l'éclosion en 2015, qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, de l'affaire Farina à Villefontaine. Elle a porté plainte le lendemain et appelé sa mère. Une maman "dévastée". " C'est un choc, on culpabilise, on ne sait pas comment se positionner. On voit ça à la télé et quand c'est votre propre fille qui vous appelle pour vous dire qu'elle a été victime..."

Aujourd'hui Romain Farina est mort et si les juges d'instructions ont rendu un non-lieu, Sarah est officiellement reconnue comme victime par l'instruction. "Clairement ça me fait du bien et clairement j'apprend à vivre avec et à vivre mieux". Parce que toutes ces années après les faits reviennent encore constamment en tête. Parce qu'ils ont entraîné des difficultés relationnelles chez l'adolescente puis la jeune femme. Avec les garçons mais aussi dit-elle "au sein de ma propre famille".