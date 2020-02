TÉMOIGNAGE - Victime d'un viol à Rennes, Margot attend un procès aux assises

Rennes, France

"Je témoigne aujourd'hui pour que les autres victimes sachent qu'on peut exiger un procès aux assises quand on a été victime d'un viol." Margot a 23 ans. En novembre dernier, cette étudiante a été victime d'un viol, en pleine rue dans le centre ville de Rennes. "Je rentrais chez moi à pied après une soirée. Il était 4 heures du matin, et je venais de rater un bus. Je marchais tranquillement quand j'ai senti une présence derrière mois. Tout à coup, cet homme m'a saisie." La jeune femme explique qu'elle est tétanisée, en larmes "je n'arrivais pas à me défendre, il me menaçait de mort".

Un cycliste met en fuite l'agresseur

La jeune femme aperçoit un homme sur un vélo. Elle réussit à appeler à l'aide. Le cycliste s'approche et met en fuite l'agresseur. "Il m'aide à me rhabiller, m'accompagne sur quelques mètres". La jeune femme rentre ensuite seule jusqu'à son appartement dans lequel elle vit avec sa sœur. "J'avais les clés mais j'ai sonné, sonné à plusieurs reprises".

Ma sœur me dit "ne te déshabille pas, ne te lave pas, la police va arriver et effectuer des prélèvements ADN"

En arrivant à son domicile, Margot explique qu'elle n'a qu'une envie "se changer et aller se coucher". Mais sa sœur le lui déconseille très vite. "Ne te change pas, ne te lave pas, on appelle la police !" La sœur de Margot a le bon réflexe. Des policiers se déplacent en effet très rapidement au domicile des deux jeunes femmes. Prise en charge ensuite au commissariat, Margot raconte "un moment long et difficile, surtout avec le médecin légiste qui effectue les prélèvements ADN."

"Pas question qu'il soit jugé par un tribunal correctionnel"

Deux semaines plus tard, l'agresseur de Margot est interpellé, grâce à l'analyse des traces ADN relevées sur le corps de la jeune femme. Il était déjà inscrit au Fichier national des empreintes génétiques. Trois autres victimes sont ensuite identifiées, dont deux qui ont été victimes de viol. Quelques jours plus tard, Margot apprend que le dossier sera examiné en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Rennes. "Il devait être jugé pour agression sexuelle. Comme si c'était une main aux fesses dans un bus". Margot refuse cette hypothèse. Lors de l'audience de comparution immédiate, l'avocat de Margot demande une requalification des faits "en viol". Après délibération, le tribunal se déclare incompétent et le parquet ouvre ensuite une information judiciaire criminelle. L'agresseur de Margot devrait donc être jugé devant une cour d'assises. Cette décision est un soulagement pour Margot qui s'estime enfin reconnue comme victime "j'ai été victime d'un viol, je veux que cet homme soit jugé pour ces faits".