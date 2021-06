Témoignage : victime de coups pendant dix ans, elle demande un bracelet anti-rapprochement pour son ex

Nous l'appellerons Julia*. Cette mère de famille, âgée de trente ans a subi pendant dix ans les coups de son compagnon avant de le quitter. Une démarche qui aura été difficile pour cette femme qui reconnaît aujourd'hui avoir été sous emprise.

Sous emprise, elle a subi les coups pendant dix ans

Elle avait dix-sept ans quand elle est tombée enceinte, lui vingt-trois ans. Dès sa première grossesse, il s'est mis à lui porter des coups : "cela a commencé par des baffes, après cela a été de plus en plus fort, dévaler les escaliers en me traînant par les cheveux, m'étrangler, taper la tête contre les murs, je ne peux pas compter le nombre de fois où il m'a tapée. Une fois, il s'est carrément assis sur mon ventre. Et il m'a dit qu'il allait me faire avorter de ses mains, alors que j'étais enceinte de huit mois. C'est un exemple du personnage qu'il était et qu'il doit sûrement être toujours aujourd'hui."

"Ma plainte a été classée sans suite et on m'a dit - s'il vous arrive de nouveaux faits de violence, n'hésitez pas à contacter les associations" - Julia, victime de violences conjugales dans l'Yonne Copier

La mère et les enfants vivent toujours dans la peur

Son ex est actuellement incarcéré, pour d'autres faits que ceux de violence conjugale. Un individu déjà condamné dans de nombreuses affaires, souvent avec des actes violents. Il est en prison et pourtant, la famille vit dans la peur car il a parfois des permissions comme le raconte, Claire* âgée de 10 ans : "une fois il est venu vers sept ou huit heures du matin. Avec mes frères et sœurs ont étaient tous sur le canapé et on avait trop peur. Maman avait fermé les volets de la maison parce qu'on sait que c'est un homme méchant et qu'il veut nous récupérer."

"J'ai tellement peur de le voir débarquer à l'improviste" - Julia, victime de violences conjugales dans l'Yonne Copier

Le bracelet anti-rapprochement vu comme une solution

Julia a appris que cet homme allait sortir de prison cet été. Alors elle aimerait bénéficier du bracelet anti-rapprochement : "on m'a expliqué que c'est un bracelet qu'il porterait et moi, j'aurais un boîtier. Et dès qu'il m'approcherait, je serais informée. Donc je pourrais me protéger et protéger mes enfants. Parce que j'ai peur qu'il arrive un drame et que ce soit trop tard." Actuellement sur mille bracelets anti-rapprochement à disposition de la justice française, seuls 78 ont été mis en service.

* Le prénom a été modifié.