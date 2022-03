TÉMOIGNAGES - Après l'incendie dans un immeuble de Crémieu en Isère, les sinistrés sous le choc

Les habitants du 5 rue des Martyrs de la Résistance à Crémieu sont sonnés. Un incendie a ravagé une partie de leur immeuble et fait un mort dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars. Devant les débris extraits des appartements, ces Isérois témoignent de cette nuit effrayante.

Les 20 familles locataires du 5 rue des Martyrs de la Résistance à Crémieu dans le Nord-Isère ont vécu une nuit d'horreur. Vers 2 heures du matin dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de leur immeuble. Un homme d'une cinquantaine d'années, père de quatre enfants est décédé. 29 personnes ont été légèrement incommodées par les fumées, sept blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et de Lyon.

La peur des habitants bloqués par les flammes

Dans la nuit, la mairie a ouvert un gymnase proche de l'immeuble pour que les sinistrés puissent s'y réfugier. Certains d'entre eux comme Stéphanie sont revenus devant la façade coupée par une trainée noire dans la matinée. "Au début, je ne pensais pas que c'était vraiment ça. Quand je suis sortie et que j'ai vu que c'était le feu, j'ai juste pris ma fille et mon chien et je suis sortie" raconte-t-elle un peu hagarde. Elle appelle plusieurs fois les pompiers en entendant ses voisins crier dans les étages, boqués par les flammes. "Tous les gens à l'étage, ils étaient tous à leur fenêtre. Ils avaient peur, ils criaient. Tout était en feu."

ÉCOUTER - Stéphanie raconte la peur de tous les habitants de l'immeuble lorsque l'incendie s'est propagé. Copier

Comme d'autres habitants, Stéphanie a pu entrer dans son appartement - au rez-de-chaussée, juste à côté du départ de feu - accompagnée par des gendarmes pour récupérer quelques affaires. Sur le trottoir à quelques mètres du tas de débris, Fanny est encore choquée. Elle vit dans l'immeuble voisin mais la fumée s'est propagée jusque dans la chambre de son bébé d'un mois et demi.

Au moment où j'allais coucher mon bébé, qui venait de prendre son biberon, j'ai senti une mauvaise odeur chez moi.

"À 2H30 du matin, au moment où j'allais coucher mon bébé, qui venait de prendre son biberon, j'ai senti une mauvaise odeur chez moi." Fanny pense d'abord à une fuite de sa bouteille de gaz. Elle est prise de panique lorsqu'elle ouvre le volet et découvre l'incendie, "une peur pour mon bébé qui avait peut-être avalé un peu de fumée." Son enfant va bien, il est désormais hébergé chez son grand-père avec Fanny.

ÉCOUTER - Fanny habite l'immeuble voisin mais la fumée est entrée dans la chambre de son bébé d'un mois et demi. Copier

L'incendie a éventré la façade de l'immeuble. © Radio France - Noémie Philippot

Trouver des solutions d'hébergement

Les habitants sont en train d'être relogés. Certains vont dans leur famille ou chez des amis, d'autres se voient diriger vers des logements du bailleurs Alpes Isère Habitat, qui espère pouvoir rétablir l'électricité dans le bâtiment touché par l'incendie afin que les locataires puissent rejoindre les appartements qui ne sont pas endommagés. Pour les autres, il va falloir trouver des solutions de logement durables car les travaux pour remettre l'immeuble en état vont durer au moins un an et demi selon Alexandre Ravel, l'assureur d'Alpes Isère Habitat.

Quand les investigations des gendarmes seront terminées et "qu'on aura l'autorisation, on va venir avec notre équipe d'experts pour contrôler la structure du bâtiment, pour contrôler les dégâts de l'incendie." Les travaux de rénovation thermique de cet immeuble se sont terminés quatre mois avant l'incendie. "Ça va nous faciliter la tâche parce qu'on part sur du neuf" souligne Alexandre Ravel, mais il craint entre autre que les difficultés d'approvisionnement en matériaux ralentissent le chantier.

Les enquêteurs sont de leur côté en train d'analyser les débris pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. D'après le maire de la commune, le feu serait parti d'un scooter installé dans un appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble.