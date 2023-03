TEMOIGNAGES : "ça tire tous les jours !", les habitants face au trafic de drogue au Mans

L'immeuble s'appelle joliment celui du "Papillon", en raison de l'insecte représenté sur une grande fresque sur l'une des façades du bâtiment. Mais en bas du bloc, l'ambiance est toute autre. "Cela fait quatre, cinq jours que ça tire tous les jours, il y a minimum dix coups de feu", lance un adolescent, entouré de ses amis, qui ont assisté à de nouvelles détonations ce dimanche 26 mars après-midi, comme nous l'a confirmée la police.

"Les coups de feu ? C'est quotidien..."

Ces jeunes de 14-15 ans, en jogging, sweatshirt et casquettes sur la tête, reviennent sur les différents coups de feu, entendus cette semaine, rue des Corbières et rue des Vosges, principaux points chauds dans le quartier des Sablons. Des faits qui sont quasi-quotidien selon eux, à tel point que nous aurions pu également en être témoin au moment du reportage. "Là, à 13 heures, il est venu, il a tiré, il est reparti", décrit l'un d'eux à l'entrée de l'un des porches de l'immeuble.

"La police est venue pour ramasser les douilles", poursuit l'un de ses amis. Contactée, les forces de l'ordre nous confirment que des habitants ont appelé pour des détonations entendues dans l'après-midi. Les recherches ont confirmé la présence de douilles. Et l'acte est loin d'être isolé, d'importants impacts de balles sont visibles sur les portes, les murs et même les stores de certaines habitations. "Là, il y a du 9mm, là du 6.35mm...", nous montre l'un des adolescents, qui répertorie un à un les trous laissés par les balles. "Nous, on est là, à deux centimètres de ces attentats, ou je ne sais pas comment on peut appeler cela... C'est lié aux points de deal, si ça tire comme ça, c'est pour l'argent, c'est sûr et certain.

Guerre de territoires et impuissance des habitants

Le trafic de drogue est sur toutes les bouches pour expliquer cette tension autour des Sablons. Une vague d'interpellations dans le quartier a provoqué un regain de violences, car il y a une place à reprendre selon une source policière. Une guerre de territoires qui se mène à travers des intimidations, dont des coups de feu pour prendre le contrôle de "points de vente".

Un impact de balle dans une porte, quartier des Sablons, au Mans. © Radio France - Julien Penot

De quoi excéder les habitants, comme cette mère de famille qui réfléchit à quitter les lieux : "Les enfants ne veulent plus sortir tout seuls, ils ont peur, je pense que je vais partir." Quelques mètres plus loin, près de la place des Sablons, Sarah a déjà sauté le pas. "Je suis là pour acheter mon pain, mais j'ai quitté les Sablons, faut que le maire fasse quelque chose... Faut que la police fasse des tournées la nuit pour que les voyous arrêtent de nous embêter", lance la quinquagénaire, panier de course à la main.

Interrogé sur le sujet au début de ce mois de mars, Stéphane Le Foll indiquait sur notre antenne que "s'il y a autant de trafics de drogues, c'est qu'il y a de plus en plus de consommateurs." Le maire du Mans ajoutait que le déploiement de la police nationale était indispensable pour contre-carrer ces réseaux de dealers.