Témoignages : depuis 40 ans, ils vivent avec le souvenir de la tragédie de Beaune

40 après, il y aura toujours beaucoup d'émotions et des larmes ce samedi 30 juillet à Merceuil en Côte-d'Or. C'est là où s'est produit en 1982 le plus terrible accident de la route en France qui a fait 53 victimes dont 46 enfants.

"Je ressens une tristesse immense. Celle de n'avoir rien pu faire. J'ai essayé de ne plus y penser, et c'est la première fois que j'arrive à en parler". Il y'a des sanglots dans la voix de Philippe Rouillard. Ce pompier a 24 ans quand il est appelé dans la nuit du 30 au 31 juillet 1982 sur ce qui reste aujourd'hui le plus terrible accident mortel sur les routes de France.

Cette nuit-là, il pleut très fort, et à hauteur de Merceuil près de Beaune en Côte-d'Or, deux bus et deux voitures entrent en collision sur l'A6, à un endroit où l'autoroute passe de trois à deux voies. Les véhicules prennent feu et l'accident fait 53 victimes dont 46 enfants. Les jeunes victimes sont originaires de Crépy-en-Valois dans l'Oise et se rendaient en colonie de vacances en Savoie.

40 ans après, ce pompier reste bouleversé par ce drame Copier

L'image des véhicules calcinés n'a jamais quitté Philippe Rouillard "C'est terrible, on a rien pu faire pour ces gamins. Il etait déjà trop tard. On ne se reproche rien , mais on vit avec ça. A cette époque, il n' y avait pas d'accompagnement psychologique, pas de prise en charge pour les personnes qui ont vécu ce drame. On a été laissés seuls avec tout cela."

Les carcasses des véhicules après l'accident © Maxppp - PHOTOPQR/LE BIEN PUBLIC

On ne nous a pas considérées comme des victimes"- Marie-Andrée, une des mères de famille endeuillée

Marie-Andrée Martin partage cette absence d'aide psychologique. Cette mère de famille a perdu 3 enfants, 2 fils et une fille dans cette terrible tragédie. "On a jamais été reconnus comme victimes" souligne-t-elle, "même lors du procès qui s'est tenu ensuite (en 1985) et qui a abouti à de la prison avec sursis pour le chauffeur survivant. Une décision dérisoire !" s'indigne-t-elle.

Il reste un sentiment d'injustice pour les familles de victimes Copier

Ce samedi 30 juillet, une quarantaine de proches des victimes descend de Crépy-en-Valois à Merceuil en car. Une messe est organisée à 10h45 puis a 11h30 tout le monde est invité à se recueillir sur la stèle situé au "point kilométrique 313" sur l'aire de Curney le long de l'A6. _"_On tient à remercier toutes les personnes de Côte-d'Or qui sont intervenues au moment du drame. On sait que cela a été très dur pour elles aussi, même si c'etait leur métier" souligne Marie-Andrée Martin.

Première cérémonie pour la nouvelle maire de Merceuil

Le maire de Beaune, Alain Suguenot n'etait pas élu à l'époque, mais il se souvient des "44 petits cercueils et de la chapelle ardente. Il y a eu un moment de solidarité. On a hébergé les familles qui venaient de l'Oise et on ne les a pas oubliées."

Alain Suguenot reste marqué par les images de ce drame Copier

De très nombreux élus de la Côte-d'Or s'associent ce samedi à cette cérémonie. Ce terrible accident a marqué toute une génération de Côte-d'Oriens. Evelyne Pereira-Chambrey habite Merceuil , elle avait 16 ans à l'époque. Aujourd'hui c'est la maire de la commune. Elue en 2020, c'est la 1ere fois qu'elle organise cette cérémonie, et ce 40 ° anniversaire la bouleverse aussi : "C'est beaucoup d'émotion et je me prépare à un moment douloureux. On ne parle pas vraiment de cela dans notre village, mais tout le monde connait la stèle qui marque cet accident."

Evelyne Pereira avait 16 ans en 1982, c'est la maire de Merceuil aujourd'hui Copier

Cet accident a permis de faire évoluer la réglementation sur la route. Aujourd'hui la vitesse est limitée a 110 km/h en cas de pluie, les transports d'enfants sont interdits lors des weekends de chassés croisés, le contrôle des cars sont plus sévères et les ceintures de sécurité sont obligatoires dans ces transports en commun.

Dimanche 31 juillet, un autre hommage sera rendu à Crépy-en-Valois avec une messe à 11h , et un rassemblement à 12H30 au cimetière.