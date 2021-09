TÉMOIGNAGES - "Ils sont en danger" : des Afghans de Dordogne s'inquiètent pour leurs proches restés au pays

Les Talibans disent désormais contrôler la totalité de l'Afghanistan. Depuis leur prise du pouvoir le 15 août dernier, les civils qui ont aidé, soutenu ou travaillé pour les pays occidentaux sont persécutés. Au total, environ 2.800 personnes ont été évacuées d'Afghanistan par la France, parmi lesquelles 2.600 Afghans mais certains sont toujours bloqués. Leurs proches en Dordogne témoignent.

"J'ai perdu un de mes frères à cause de mon travail"

D.H est un ancien militaire. Il vit en France depuis 2017. En Afghanistan, il était aux ordres de l'OTAN pendant quatre ans : "J'ai perdu un de mes frères à cause de mon travail et sans doute à cause de celui de mon père" confie le jeune homme. "Je n'ai pas de nouvelles de mon cousin. Les Talibans les cherchent. Ils font du porte à porte. Ils ont déjà arrêté quatre de mes cousins". Face à cette situation extrêmement tendue, il espère que sa famille pourra être exfiltrée d'Afghanistan : "J'aimerais bien que ma famille puisse vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre. Personne ne veut quitter son pays, sa maison mais malheureusement nous sommes obligés nous n'avons pas le choix".

La famille de G. est aussi en grave danger. Son père a travaillé pour l'ancien gouvernement afghan et il a peu de nouvelle de ses proches : "Je parle de temps en temps avec un de mes frères mais je ne peux pas parler avec mon père, il se cache. Je n'ai aucune nouvelle de mon autre frère qui est pilote" explique-t-il. "Mon frère m'a dit que la vie est vraiment pire, on ne peut plus vivre comme avant. On va voir comment les aider. Ils ne peuvent pas rester là-bas".

Des associations périgourdines se mobilisent

Des associations de Dordogne exigent des solutions pour des Afghans bloqués dans leur pays. La Ligue des Droits de l'Homme et l'association Femmes Solidaires demandent à la France de prendre ses responsabilités et d'assumer l'accueil d'Afghans en danger depuis le retour des Talibans au pouvoir le 15 août. "Cet appel est en réalité un simple rappel : celui à respecter la Convention de Genève relative au statut des refugiés" écrit la Ligue des Droits de l'Homme.

Une association pourrait naître prochainement pour fédérer les 250 Afghans présents dans l'agglomération du Grand Périgueux.