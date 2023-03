TÉMOIGNAGES - Une soixantaine d'employés au chômage technique après l'incendie de la charcuterie Ruel

Depuis une vingtaine d'années, la charcuterie Ruel de Bonnétable (Sarthe) est une institution des rillettes. Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mars, un incendie a ravagé l'usine de fabrication . Une soixantaine d'employés se retrouvent au chômage technique.

Au petit matin, une dizaine d'employés se sont retrouvés devant l'entrepôt encore en proie aux flammes. Sous le choc, les larmes aux yeux, certains refusent de nous parler. D'autres, encore sous le coup de l'émotion, parviennent à nous décrire la situation.

Des inquiétudes pour leurs carrières

Jean-Louis, par exemple, est un employé de la charcuterie depuis 18 ans. Il était en charge des rillettes. "Je suis venu à l'heure de l'embauche, mais ça ne servait à rien, le mal était fait", explique-t-il avec un immense désarroi. Pour Jean-Louis, c'est une nouvelle épreuve, il revit le traumatisme causé par l'incendie récent de sa maison. Il s'inquiète maintenant pour la suite : "Je ne suis pas loin de la retraite alors pour retrouver un travail maintenant... Je ne sais pas, je reste dans le vague".

Arnaud, lui, a été embauché il y a deux ans seulement. Mais l'émotion dans sa voix est aussi forte que la détresse de Jean-Louis. "Toute l'équipe s'entendait bien, même vis-à-vis du patron et de la patronne, on était une petite entreprise familiale on va dire", décrit-il. Avec les machines de production réduites en cendres, il a conscience qu'il ne reprendra pas le travail bientôt. Mais il garde espoir : "On fera tout pour que ça aille mieux et remonter la pente". Le patron de l'entreprise n'a pas souhaité pour l'instant répondre à nos questions.

Des habitants sous le choc

Dans le bourg, la nouvelle s'est propagée rapidement, dès les premières flammes, le jeudi soir à 19 heures. Pour Francis, croisé sur le parking d'un supermarché, c'est une terrible nouvelle. Il a une pensée particulière pour les employés. Un autre habitant se désole de la perte d'une entreprise prospère : "C'était une tradition, et Ruel est connu depuis des années pour ses bonnes charcuteries, c'est malheureux".

Du côté des élus, on s'est activé durant toute la nuit de l'incendie. Alain Godet, adjoint au maire, a aidé les pompiers à baliser les routes pour sécuriser le kilomètre de tuyau qui a servi à éteindre les flammes. Thierry Lemonnier, adjoint et conseiller départemental, a fait le lien entre les gendarmes, les pompiers et les services techniques du département. "L'incendie de la charcuterie Ruel, c'est un symbole qui s'effondre et un coup dur pour l'attractivité de notre commune", conclut l'élu.