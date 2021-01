TÉMOIGNAGES - Victimes d'inceste, ils se sont confiés à France Bleu pour briser la loi du silence

Il s'est parfois passé 10, 20, 30 ou 40 ans avant qu'ils parviennent à se faire entendre : avec le #MeTooInceste, de nombreux Français témoignent des agressions sexuelles subies dans leur enfance. Une vague qui a déferlé début janvier après la publication du livre de Camille Kouchner "La Familia Grande", dans lequel elle dénonce son beau-père, le politologue Olivier Duhamel.

Ces victimes ont aussi trouvé la force de témoigner sur France Bleu cette semaine. C'est le cas de Véronique, une Lavalloise de 49 ans, victime d'un père incestueux. Il a abusé d'elle et de ses deux sœurs pendant des années. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Mayenne ce vendredi.

A l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de numéro vert pour les enfants en danger, alors elle espère beaucoup du mouvement #MeTooInceste. Le père de Véronique a été condamné aux Assises en 2001 à sept ans de prison, il n'est resté que trois ans en détention. Il est mort en 2012.

Ce n’est pas à moi d’avoir honte. C’est à lui !

Une Bretonne âgée de 20 ans a également accepté de témoigner sur France Bleu Armorique pour lever ce tabou. La jeune femme a été violée par son oncle lorsqu'elle avait 12 et 15 ans. Une plainte a été déposée, Sarah espère qu’elle aboutira.

La jeune femme veut sensibiliser le plus de monde et se libérer du fardeau "Ce n’est pas à moi d’avoir honte. C’est à lui ! Aujourd’hui encore, quand vous dites que vous êtes une victime d’inceste, on vous regarde avec pitié, avec dégoût parfois". Elle estime qu’il faut en parler aux parents, mais aussi aux enfants, à l’école, "comme on parle de harcèlement en cours d'éducation civique, il faut parler du consentement, c’est tellement important".

Non il n'y a pas de place pour le pardon, pas de place pour l'oubli, il faut s'indigner toutes les secondes, ne pas oublier les victimes. Ce n'est pas réparable.

Le député de l'Eure Bruno Questel s'est aussi exprimé sur France Bleu Normandie. Il est sorti du silence pour raconter le viol dont il a été victime à 11 ans.

"Je souhaitais à travers ce Tweet dire 'stop' à une forme de discours que je trouve insupportable, selon lequel à l'époque la liberté dans toute sa dimension pouvait justifier des débordements de la sorte. Quand on a été victime de ça, il n'y a pas une seconde où quelque chose, un fait, une parole, un geste, une nouvelle, ne vous ramène pas à cela. Y compris au moment précis. Ce sont des vies qui sont broyées, on vit avec ça toute sa vie. Non il n'y a pas de place pour le pardon, pas de place pour l'oubli, il faut s'indigner toutes les secondes, ne pas oublier les victimes. Ce n'est pas réparable".

Bruno Questel espère que les enfants victimes parleront et seront écoutés, aidés et soutenus.

Des mesures annoncées par Emmanuel Macron

Face aux nombreux témoignages, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures samedi sur Twitter. "Il nous faut adapter notre droit pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles", a précisé le chef de l'Etat, en indiquant avoir demandé au garde des sceaux Eric Dupont-Moretti et au secrétaire d'Etat à l'Enfance et aux Familles Adrien Taquet "de mener une consultation qui devra déboucher rapidement sur des propositions".

Il a aussi annoncé que "deux rendez-vous de dépistage et de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants - l'un au primaire, l'autre au collège - seront mis en place pour tous, dans le cycle de visites médicales obligatoires existantes" et que les "soins psychologiques des enfants victimes de violences sexuelles seront remboursés".