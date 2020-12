TÉMOIGNAGE : Le policier raconte comment il a sauvé une femme qui allait se suicider à Agde

Ce dimanche 1er décembre 2020, Alexandre Jurine a réalisé un acte héroïque. Ce policier municipal d'Agde a sauvé une dame qui aurait pu se suicider. Le jeune homme de 35 ans venait de finir son service, quand il a senti un danger autour d'un immeuble de la ville.

"J'ai d'abord entendu des cris de peur, raconte Alexandre Jurine. En me rapprochant, j'ai vu plusieurs personnes, en train de pousser des containers et de poser un matelas sur les poubelles. J'ai levé la tête et j'ai vu qu'une dame était sur la balustrade, les bras en croix. Le fils est venu vers moi et m'a dit qu'il fallait faire quelque chose mais que la porte était fermée." Les deux jeunes entrent dans l'immeuble. Alexandre Jurine enfonce la porte et recueille la dame, avant que le secours ne l'emmènent au CHU de Montpellier.

Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre - Alexandre Jurine, policier municipal d'Agde.

Pour Alexandre Jurine, son geste n'a rien d'héroïque. "Il est vrai que, quand je suis arrivé, les gens se préparaient à ce que la dame chute. Personne n'est monté. Mais les collègues auraient agi de la même manière que moi, réfléchit le jeune sauveur avec modestie. La police municipale, c'est une police de proximité. On est là pour sauver les gens. J'ai réussi à sauver cette dame, c'est tout."

"C'était des cris de peur" - Alexandre Jurine, policier municipal d'Agde. Copier