TEMOIN - La lente reconstruction d'un atelier de cordonnerie détruit par les flammes à Mont-de-Marsan

Victime collatérale d'un incendie apparemment criminel sur une voiture à Mont-de-Marsan au mois d'août, le propriétaire du "Chausse-pied" décrit son atelier quasiment réduit en cendres et dit son inquiétude face à l'immobilisme des assurances.

Mont-de-Marsan, France

Il ne reste plus grand chose de sa boutique de chaussures de luxe, ni de son atelier de cordonnerie. Gilles Ducos, le patron du magasin "Le Chausse-pied", sur la place de la mairie à Mont-de-Marsan, peine encore à réaliser.

"On dirait Notre-dame-de-Paris, ironise-t'il, le sourire jaune, en référence à l'incendie qui a ravagé la cathédrale au mois d'avril. Il n'y a plus rien, tout est calciné, noyé, les poutres sont par terre, il n'y a plus de toit... il faut le voir pour le croire".

L'incendie parti d'une voiture stationnée dans la rue à côté de sa boutique, jeudi 29 août, s'est propagé à son bâtiment. Les deux tiers de son magasin sont partis en fumée, tout comme des dizaines de sacs et chaussures entreposés dans sa réserve.

L'étage meurtri par l'incendie d'une voiture propagé au bâtiment © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

"Je suis dégouté, je suis désabusé. C'est dur au quotidien, le jour, la nuit, 24 heures sur 24",renchérit le modeste patron qui parle de "27 ans de travail détruits en quelques minutes".

On ne sait pas de quoi on va vivre. Ce magasin était une affaire familiale avec mon épouse - Gilles Ducos

Pas de remboursement tant que l'activité n'a pas repris

Le chef d'entreprise évoque le passage de plusieurs experts mais fait part de son inquiétude quand aux remboursements de l'assurance qui risquent de se faire attendre : "nous ne serons indemnisés en perte d'exploitation uniquement le jour où nous rouvrirons notre boutique. D'ici là, c'est zéro euro en poche, pour ma femme comme pour moi".

Gilles Ducos promet, d'ici là, de tenir sa clientèle au courant de l'avancée des travaux sur la page facebook du magasin. Il dit espérer reprendre son activité d'ici "la fin de l'année", dans le meilleur des cas.