Tempête Alex en Côte-d'Or : le courant rétabli pour 330 foyers dans le canton de Mirebeau-sur-Bèze

La Côte-d'Or est en alerte orange aux pluies et inondations ce vendredi et depuis hier les intempéries ont entraîné des coupures de courant. A Trochères, dans le canton de Mirebeau-sur-Bèze, plusieurs foyers ont été privés d'électricité. Les équipes d'ENEDIS sont sur le pont et ont confirmé que le courant a été rétabli ce début d'après-midi pour 330 foyers.