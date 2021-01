Tempête Alex : la jambe d'une octogénaire disparue à Roquebillière retrouvée au large de Narbonne

Près de quatre mois après la Tempête Alex, la jambe d'une disparue de Roquebillière a été retrouvée au large de Narbonne à plus de 600 kilomètres de la vallée de la Vésubie.

Les images de leur maison emportée par les flots ont fait le tour des médias et elles ont ému toute la France. Le 2 octobre 2020, jour de la Tempête Alex, Josette et Léopold Borello, 84 et 88 ans, retraités de Roquebillière ont été emportés par la Vésubie.

La jambe a parcouru plus de 600 kilomètres

Plusieurs semaines après ce drame, une jambe de Josette Borello a éte repêchée au large de Narbonne dans l'Aude. Découverte mi-novembre, il a fallu des semaines afin de permettre l'identification exacte de la jambe. Les analyses ADN viennent de confirmer ce mercredi qu'il s'agit bien de celle de l'octogénaire disparue le jour de la tempête Alex.

Pour l'instant le bilan de la tempête Alex s'élève à 18 disparus, et seulement neuf corps ont été retrouvés.