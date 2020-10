Tempête Alex : le bilan s'alourdit à six morts après la découverte du corps d'un pompier

Le corps de l'un des deux pompiers disparus dans les Alpes-Maritimes lors des intempéries du 2 octobre dernier a été retrouvé, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce jeudi sur Twitter. Le ministre rajoute dans son message : "Toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses collègues qui continuent d’être mobilisés aux côtés des populations."

Le bilan, toujours très provisoire s'élève donc à six personnes décédées dans la catastrophe. L'homme, âgé de 49 ans, a été retrouvé dans la rivière Var, ont indiqué les pompiers des Alpes-Maritimes. Six personnes restent portées disparues et 13 autres "supposées disparues". Ces intempéries ont également fait deux morts en Italie, dans le Val d'Aoste et dans le Piémont.