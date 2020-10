Tempête Alex : un sixième corps découvert dans l'embouchure du Var

Après la découverte et l'identification du corps d'un pompier porté disparu jeudi dans les Alpes-Maritimes, un sixième corps a été découvert ce vendredi. Les pompiers n'ont pas précisé son identité mais il a été retrouvé dans l'embouchure du Var. Ce corps a été repêché en mer jeudi, avant d'être identifié vendredi comme étant une victime récente des crues et non un cadavre exhumé d'un des cimetières ravagés par les eaux.

Bilan provisoire

Au total, 9 personnes sont toujours portées disparues et 13 sont supposées disparues après les intempéries du 2 octobre, précise l'AFP. Les six morts ont tous été retrouvés dans la Vallée de la Vésubie ou plus bas dans le fleuve Var. Du côté de la Roya, plusieurs personnes manquent à l'appel mais à ce jour leurs corps n'ont pas été retrouvés.

Le passage de la tempête Alex a été très intense dans les Alpes-Maritimes. Les intempéries ont généré des précipitations exceptionnelles et des dégâts très importants notamment dans plusieurs vallées. Des dizaines de maisons ont été emportées ou en partie détruites par les flots.