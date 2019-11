Tempête Amélie : dégâts limités dans les deux Charentes

Charente-Maritime, France

Le passage de la tempête Amélie sur la Charente et la Charente-Maritime n'a provoqué que des dégâts limités. Un premier coup de vent a eu lieu, entre 2 heures et 3 heures du matin, avec des rafales jusqu'à 70 noeuds au Port des Minimes de La Rochelle : 124 kilomètres/heure à Saint-Clément-des-Baleines, 111 à Royan. Un deuxième épisode est intervenu vers 6 heures du matin, moins fort, puis un troisième à partir de 8h30. Les sapeurs-pompiers charentais-maritimes ont effectué, cette nuit, 85 interventions, essentiellement pour des bâchages de toitures. En Charente, une douzaine d'interventions des sapeurs-pompiers ont permis de nettoyer des routes qui étaient jonchées de branches d'arbres arrachées.

7500 foyers privés d'électricité dans les deux Charentes

Au Port des Minimes, la capitainerie a recensé un bateau sur remorque qui s'est renversé, et un génois qui s'est déroulé sur un autre bateau. Au rond-point de la rue de la Scierie, à La Rochelle,, un échafaudage s'est écroulé sur une voiture de grosse cylindrée. La conséquence la plus notable, c'est l'absence d'électricité pour 7500 foyers dans les deux Charentes : ENEDIS a recensé 5600 abonnés en Charente-Maritime et environ 2000 en Charente, privés de courant après les coups de vent de la nuit. Les liaisons maritimes entre l'île d'Aix et le continent sont annulées aujourd'hui. La vitesse sur les ponts de l'île de Ré et celui de l'île d'Oléron a été limitée à 50 kilomètres/heure, et les piétons et les deux roues n'avaient pas le droit de circuler. Interdiction levée pour l'île de Ré à 6 heures ce dimanche matin.