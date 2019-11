Tempête Amélie en Vendée : vigilance orange levée, des dégâts matériels

Vendée, France

Les pompiers étaient prévenus, ils avaient gonflés leurs effectifs, cette nuit, en prévision des dégâts de la tempête Amélie. Et des dégâts, il y en a eu, mais heureusement que matériels.

Près de 800 personnes privées d'électricité

Les pompiers vendéens sont intervenus 120 fois entre 1 et 10 heures du matin, ce dimanche ; en grande majorité pour des chutes d'arbres sur la voie publique. Le plus gros coup de vent a été ressenti entre 7 et 8 heures.

À l'entrée de Challans, des lignes électriques ont chuté. Par conséquent, des dizaines de foyers sont privés d'électricité ; cela concerne moins de 800 personnes selon Enedis.

20m² de toiture envolés

Ce matin, au réveil, les vendéens constatent les dégâts de la nuit. Trois maisons ont particulièrement été touchées à Sigournais. L'une d'entre-elles a perdu 20m² de toiture.

Des rafales ponctuelles l'après-midi

Climat Vendée appelle a rester prudent. "Toute la journée, [...] des rafales pourront atteindre 80-90 km/h en bord de mer, ponctuellement plus , et 70 km/h dans les terres."

La compagnie vendéenne a annulé toutes ses traversées ce matin entre l'île d'Yeu (ou il a soufflé à 120 km/h) et le continent. "Les traversées de cet après-midi sont pour le moment maintenues, nous suivons l'évolution de la situation et vous informons en cas d'annulation."