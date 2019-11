Tempête Amélie en Bretagne : 2.500 foyers privés de courant

Région Bretagne, France

Quelques 100.000 clients Enedis étaient privés d'électricité ce dimanche 3 novembre après le passage de la tempête Amélie dans le sud-ouest de la France. Les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, les Landes et la Gironde sont les départements les plus concernés par ces coupures de courant.

Un retour à la normale dans la journée

En Bretagne, les rafales se sont concentrées sur le sud de la région et ont provoqué quelques dégâts. 200 agents d'Enedis et des prestataires privés sont au travail depuis le début de la matinée pour rétablir l'électricité chez les 2.500 clients plongés dans le noir. Les pannes situées sur le réseau basse et haute tension concernent principalement le sud du Finistère et le Morbihan. Ils n'étaient plus que 1.000 sans courant à 11h ce dimanche matin. Enedis espère un retour à la normale au cours de l'après-midi.