Le vent a soufflé lundi après-midi jusqu'à 100 km/h dans l'Yonne. 2000 foyers ont été privés d'électricité, et les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois.

Yonne, France

Des centaines de foyers sont encore dans le noir, ce lundi soir, dans l'Yonne. A 18h, plus de 1000 foyers étaient encore privés d'électricité, en particulier en Puisaye et dans le Sénonais, à cause du passage de la tempête Ana. Les rafales ont soufflé jusqu'à 100 km/h, ce qui a provoqué des dégâts parfois importants.

Jusqu'à 2000 foyers privés d'électricité dans l'Yonne

Au plus fort de la tempête, il y avait 2000 foyers privés d'électricité. Les agents d'Enedis (ex-ErDF) étaient lundi soir sur le terrain pour effectuer les réparations. Enedis qui assure que tout devrait être rétabli, au plus tard, mardi matin, et recommande de ne surtout pas toucher les fils à terre.

Une soixantaine d'interventions des pompiers

Les pompiers de l'Yonne ont aussi été mobilisés. Ils sont intervenus une soixantaine de fois pour dégager des branches d'arbres sur les chaussées, des tôles, des duitels, des morceaux de cheminée ainsi que des fils électriques. Par exemple à Joigny, Charny, Sépeau, Saint-Valérien, Sens, Thorigny-sur-Oreuse, Auxerre, ou encore Seignelay. C'est essentiellement la moitié ouest de l'Yonne qui a été touchée par ces rafales. Un très fort coup de vent qui a donc occasionné des dégâts matériels, mais aucun accident matériel ou corporel n'est à déplorer, selon la préfecture de l'Yonne.

Le numéro de dépannage d'Enedis : 09 72 67 50 89