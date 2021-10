Tempête Aurore : plusieurs milliers de foyers privés d'électricité dans le Berry

Conséquence de la tempête Aurore, de nombreux foyers sont privés d'électricté en Berry. Les fortes rafales de vent de la nuit n'ont pas occasionné d'importants dégâts mais ont tout de même fait tomber des branches ou des arbres sur les lignes électriques. Les équipes d'Enedis sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant.

Au bilan de 4 heures ce matin, une quarantaine de communes dans l'Indre étaient touchées, parfois pour un seul client, parfois un peu plus. Au total 3 000 foyers ont été privés d'électricité dans le département. Les pannes concernent indifféremment le Nord comme le sud du département. Des pannes qui pourraient être parfois difficiles à localiser et qui risquent donc de prendre du temps. Entre mercredi soir et jeudi matin, les pompiers de l'Indre ont comptabilisé une trentaine d'interventions pour des branches et des arbres tombés sur la chaussée ou sur des lignes électriques.

Dans le Cher, le bilan est encore en cours d'évaluation mais selon les premières remontées, on serait aussi sur une quarantaine de communes avec au moins une coupure de courant.