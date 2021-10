Tempête Aurore : un mort dans le Territoire de Belfort

C'est une conséquence dramatique de la tempête Aurore. Un homme de 84 ans est mort dans le Territoire de Belfort ce jeudi en début d'après-midi. L'octogénaire circulait à vélo sur l'Eurovéloroute, la piste cyclable à hauteur de la commune de Montreux-Château. Il a lourdement chuté sur le bitume en tentant d'éviter un arbre qui était tombé sur la chaussée.

En arrêt cardio-respiratoire, ses amis tentent de le réanimer

L'accident s'est produit vers 14h le long du canal juste après le restaurant péniche de Montreux-Château. La victime faisait partie d'un groupe de quatre cyclistes qui circulait en direction de l'Alsace et de Montreux-Jeune. On ne connait pas encore de manière précise les circonstances du drame. Ce que l'on sait, c'est que les promeneurs ont été surpris par la chute d'un arbre qui s'est retrouvé en travers de la piste suite aux vents violents de la tempête Aurore. On ne sait pas s'il est tombé juste devant eux ou bien plus tôt.

La victime était originaire de Grand-Charmont

D'après les secours, deux des cyclistes sont lourdement tombés en passant par dessus l'obstacle. L'homme de 84 ans est resté inanimé en arrêt cardio respiratoire. Ses amis ont tenté de le réanimer en vain. Les pompiers eux y sont parvenus mais l'octogénaire est malheureusement décédé à l'hôpital de Trévenans. Il était originaire de Grand-Charmont dans le pays de Montbéliard. Un autre cycliste âgé de 71 ans et originaire de Seloncourt a été pris en charge blessé à la hanche.