Tempête Aurore : une pâle d'éolienne brisée en deux en Vendée

La tempête Aurore a brisé la pâle d'une éolienne à Auchay-sur-Vendée, au niveau du parc de la plaine d'Auzay, mis en service en juin dernier, aux abords de l'A83. Des débris ont été projetés à plus de 300 mètres.

Imaginez si on avait eu des rafales comme en Bretagne !

Les éoliennes de ce parc font 180 mètres de haut avec des pâle de 69 mètres. Celle qui a cassé est encore attachée par les fibres du matériaux qui la constitue. Et Alexis Mainard, qui est agriculteur dans le secteur, est très surpris que cette première tempête de l'automne ait eu ses conséquences : "oui, ça soufflait, mais bon, 100 km/h ce n'est pas énorme. Imaginez si on avait eu des rafales comme en Bretagne !". Ce mercredi soir dans le secteur, les plus fortes rafales ont atteint les 108 km/h à Fontenay-le-Comte.