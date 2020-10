Tempête Barbara : 16 000 foyers sans électricité en Limousin

Enedis rapporte des milliers de coupures d'électricité en Corrèze, en Haute-Vienne et dans la Creuse dans la nuit de mardi à mercredi. Des arbres, soufflés par le vent, sont tombés sur les voies et sur des installations électriques.

16 000 foyers sont privés d'électricité ce mercredi matin en Limousin à cause de la tempête Barbara. Le vent a soufflé très fort cette nuit et de nombreux dégâts en Corrèze, mais aussi en Haute-Vienne et en Creuse.

Les rafales ont atteint les 100 km/h d'après Enedis et Météo France. Dans le détail (bilan d'Enedis à 6 heures), 12 000 foyers sont touchés en Corrèze, 3 300 en Haute-Vienne, et 700 en Creuse.

En Haute-Vienne, des arbres tombés sur les voies et des installations électriques ont été recensés à Peyrat-le-Château, Saint-Germain-les-Belles, Oradour-sur-Glane ou encore Boisseuil. Mais aussi sur la route D145 à hauteur de Droux.

Enedis se mobilise ce matin pour rétablir l'électricité dans les foyers avec 180 techniciens. 12 départements sont toujours placés en vigilance orange pour vents violents à cause de la tempête Barbara.