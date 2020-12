Tempête Bella au Pays Basque : "un spectacle magnifique"

L'avant-garde de la tempête Bella, avec ses rafales de vent et ses averses, a touché le littoral basque dans la nuit de dimanche 27 décembre à lundi 28, accompagnée de grêle. Premières conséquences : de nombreux accidents sur le nord du territoire et 250 foyers privés d'électricité (400 sur l'ensemble du département), principalement à Urrugne et Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi qu'à Anglet et Mouguerre.

Conséquence de la tempête Bella, la grêle s'est abattue sur la zone de Briscous © Radio France - Bixente Vrignon

Coupures d'électricité

Les 80 techniciens d'Enedis et de ses filiales ont pu rétablir le courant dans la journée, mais les fortes rafales de vents dans l'après-midi ont entraîné de nouvelles coupures. Deux cents foyers étaient toujours dans le noir au pays basque en fin de journée, dans les secteurs de Bidart et Bardos, et cinquante autres en Béarn.

La tempête Bella a été accompagnée de fortes rafales de vent © Radio France - Thibault Vincent

Dans la matinée, des averses de grêle ont provoqué plusieurs accidents matériels notamment sur les 3 autoroutes du département (A63, A64, A65).

La grêle sur l'autoroute A 64 dans le secteur de Briscous © Radio France - Bixente Vrignon

Des vagues géantes

Sur le littoral, en dépit de coefficients de marée relativement faibles, la tempête a offert un spectacle prisé de très nombreux badauds, vacanciers comme locaux.

De nombreux badauds sont venus admirer le "spectacle" sur la Grande Plage de Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

Les curieux ont arpenté les rues du bord de mer à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

Les vagues ont déferlé sur l'ensemble du littoral basque, comme ici sur les plages d'Anglet © Radio France - Thibault Vincent

Le littoral basque a été placé, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, en vigilance orange "vagues submersion" jusqu'à mardi matin au moins. Des vagues de plus de 8 mètres ont été enregistrées en Biscaye.