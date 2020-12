Tempête Bella : premiers dégâts au Pays Basque, le pire attendu dans l'après-midi

L'avant-garde de la tempête Bella, avec ses rafales de vent et ses averses, a touché le littoral basque dans la nuit de dimanche 27 décembre à lundi 28. Premières conséquences : 250 foyers privés d'électricité (400 sur l'ensemble du département), principalement à Urrugne et Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi qu'à Anglet et Mouguerre.

Le gros de la tempête reste à venir

Rien de très "méchant" toutefois, pour le moment, pour Enedis qui a pré-mobilisé environ 80 agents sur l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques. L'opérateur des réseau de télécommunication s'attend à une journée mouvementée avec un renforcement des rafales de vents, jusqu'à 110km/h sur la côte selon Météo France, en fin de matinée et surtout dans l'après-midi.

Le littoral basque a été placé, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, en vigilance orange "vagues submersion". Avec le vent d'ouest, les vagues forcissent et déferlent sur la côte. Elles pourraient atteindre jusqu'à 8,50 à 9 mètres selon la préfecture. À Saint-Jean-de-Luz, qui a fermé l'accès à une partie de son littoral, on a enregistré cette nuit des vagues jusqu'à 5,60 mètres au large.

Conséquence de la tempête Bella, la grêle s'est abattue sur la zone de Briscous © Radio France - Bixente Vrignon

Bella s'accompagne également de grêle. Le risque, selon Météo France, se situe principalement sur la côte, le nord du département et le sud Landes. Une violente averse s'est ainsi abattue en début de matinée sur le secteur de Briscous et l'autoroute A64, rapporte l'un des journalistes de France Bleu Pays Basque, provoquant des accidents et nécessitant l'intervention d'une déneigeuse sur les routes secondaires.

La grêle sur l'autoroute A 64 dans le secteur de Briscous © Radio France - Bixente Vrignon

Pour l'heure, les dégâts restent peu importants, mais le pire de la tempête est encore à venir. Il est donc fortement conseillé de rester chez soi et dans tous les cas d'éviter le bord de mer et les routes inondables.