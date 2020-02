Les départements du Calvados et de la Manche sont toujours en alerte orange ce lundi matin après le passage de la tempête Ciara. Le vent a soufflé jusqu'à 161 km/h dans la Manche et 130 km/h dans le Calvados. Des dégâts sans gravité pour le moment et un trafic ferroviaire perturbé ce matin.

Tempête CIARA : coupures de courant et transports perturbés ce lundi matin en Normandie

Calvados, Normandie,

32 départements sont encore en alerte orange ce lundi matin pour la tempète CIARA. Du vent est encore annoncé encore dans le Calvados et la Manche. L'Orne, en revanche, est sorti de la liste des départements menacés par ces vents violents.

161 km/h dans la Manche

Ce dimanche 9 février les rafales les plus violentes ont atteint 161km/h du côté de Gatteville et Barfleur dans la Manche selon la Chaîne Météo . Le vent a soufflé Jusqu'à 130 dans le CALVADOS. A l'échelle de la région, les pompiers ont multiplié les interventions ces dernières heures.

Le vent a soufflé jusqu'à 161 km/h dans la Manche selon La Chaine Météo - La Chaine Météo

Chute d'une ligne à haute tension

Dans le Calvados, une ligne électrique haute-tension est tombée entre Maltot et Feuguerolles-Bully..La route départementale est coupée entre ces deux communes. A Dives sur Mer, le toit de la station service du Géant Casino s'est effondré . A Caen, le calvaire Saint Etienne, situé rue de Bayeux, n'a pas résisté à la tempête. Le monument, en béton, s'est affaissé Mais, et c'est ce que beaucoup d'entre vous retiendront en ce lundi matin où il faut reprendre le travail, à la SNCF la ligne Paris Caen Cherbourg est coupée depuis hier soir . Pas de reprise du trafic avant la fin de matinée. Le temps de faire passer un train-ouvreur parti de Cherbourg à 6h45 ce lundi matin. Il vérifie si il n'y a pas d'obstacles sur la voie ferrée. Un arbre est tombé sur une caténaire entre Deauville et Trouville entraînant là aussi des perturbations sur la ligne. A Carpiquet, l'avion Toulouse-Caen a mis une vingtaine de minutes à se poser hier soir tandis que le vol Marseille-Caen était annulé. L'aéroport reste ouvert mais les décisions de décoller ou pas sont prises au dernier moment.

Le calvaire Saint Etienne à Caen n'a pas résisté à la tempête Ciara - DR

Alerte levée dans l'Orne

Dans l'Orne... Les pompiers sont sortis à une cinquantaine de reprises pour des branches ou des lignes électriques tombées mais à priori pas de gros dégâts jusqu'à présent. L'alerte orange a été levée dans ce département.

600 foyers sans électricité dans la Manche

Dans la Manche, 600 foyers étaient privés d'électricité hier soir. Ils sont encore 200 ce matin pour, au total, une centaine d'interventions.. Des foyers sont également privés de courant dans le Calvados et l'Orne mais pas encore de décompte précis de la part d'Enedis. Mais attention disent les pompiers, c'est au petit matin que les appels sont les plus nombreux, quand les habitants découvrent les dégâts. Un bilan plus précis pourra alors être fait.