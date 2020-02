Tempête Ciara : le collège A.Camus de Jarville-la-Malgrange fermé

Le collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange est fermé ce lundi suite aux fortes rafales de vents lors du passage de la tempête Ciara. Les conditions de sécurité n'étaient plus réunies alors qu'une partie de l'établissement est en travaux.

Jarville-la-Malgrange, France

Le collège Albert Camus de Jarville-la-Malgrange a dû fermer ses portes suite au passage de la tempête Ciara en Lorraine. La décision a été prise par le Principal de l'établissement alors que des plaques de faux plafond et des câbles électriques sont tombés à cause de la pluie et du vent, selon un communiqué du Rectorat de l'académie Nancy-Metz. Une partie du faux-plafond du préau du collège est tombé. Une partie de l'établissement est toujours en chantier.

Reprise des cours ce mardi ?

Tous les parents ont été contactés pour leur proposer de récupérer leur enfant, de le laisser rentrer seul à la maison ou bien de le laisser au collège pour la journée. Après l'intervention des pompiers, les acteurs du chantier se sont réunis pour mettre en place une sécurisation des lieux pour les élèves. En fonction de l'avancée de cette opération, une décision sera prise sur la réouverture ou non de l'établissement. Si l'accès au collège n'est pas totalement sécurisé, un "accueil adapté aux circonstances" sera envisagé précise le Rectorat.