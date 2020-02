La tempête Ciara continue de souffler en Franche-Comté dans la nuit de dimanche à lundi. La Haute-Saône et le Doubs sont particulièrement touchés ce lundi matin. Les rafales ont dépassé les 100km/h. 42 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France.

Tempête Ciara : routes coupées en Franche-Comté et toits d'immeubles envolés à Vesoul et Gray

La tempête Ciar a soufflé a plus de 100 km/h

Franche-Comté, France

La tempête Ciara a fait des dégâts dans le Doubs et la Haute-Saône. Certaines routes sont coupées. A Vesoul et à Gray, des toits se sont envolé. Le Jura est aussi en vigilance Orange. La préfecture appelle à la vigilance dans le Doubs et en Franche-Comté. Les rafales ont dépassé les 100km/h. 42 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à mardi matin 6h.

Des toitures envolées

En Haute-Saône, le toit d'un immeuble HLM s'est envolé à Vesoul rue des fleurs. Il n’y a pas de blessé dans cet immeuble de 5 étages et personne n'a du être relogé, mais la toiture en retombant a abîmé quelques voitures.

A Gray aussi, le toit d’un immeuble de 5 étages situé rue de Verdun s'est envolé.

Dans le Doubs, un chauffeur de camion, a pris une grosse branche dans le pare-brise. Un automobiliste a percuté un arbre à Chemaudin.

Des routes coupées et des chutes d'arbres

Dans le Doubs, un chauffeur de camion, a pris une grosse branche dans le pare-brise. Un automobiliste a percuté un arbre à Chemaudin.

la route départementale entre Cléron et Amondans est coupée

du coté de Lantenne Vertières direction Corcelles,

à Remonot entre Morteau et Pontarlier,

entre Marnay et Recologne,

du coté d'Adam les Vercel direction Epenoy,

deux arbres aussi sur la chaussée entre Hyèvres Magny et Brannes

dans le jura le secteur Chaumergy, Neuvy les Dole, Parcey a été touché par plusieurs chutes d'arbres

Transports et circulation difficile

La circulation peut aussi être difficile dans les transports en commun. La SNCF prévient que la circulation des trains en Franche-Comté peut être fortement perturbée.

Parcs et jardins fermés à Besançon

Par mesure de sécurité les parcs et les jardins de Besançon sont fermés au public jusqu'à mardi inclus. L'accès à la citadelle est lui aussi impossible.

La ville décidera également lundi matin si elle autorise ou pas l'installation de la foire mensuelle de Battant.