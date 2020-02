Tempête Ciara : un coup de main après le coup de vent à la Cassine ?

La tempête Ciara a détruit des décors du spectacle son et lumière du château de la Cassine. Un appel aux bonnes volontés est lancé pour aider à les reconstruire.

Vendresse, France

Après le passage de la tempête Ciara en Champagne-Ardenne, l'association culturelle du château de la Cassine, à Vendresse, dans les Ardennes, lance un appel. Deux des 18 décors du spectacle "Les Misérables" ont été balayés par la tempête Ciara ce dimanche 9 février 2020.

Décors du spectacle de la Cassine balayés par la tempête Ciara © Radio France - Alexandre Blanc

Depuis plus de 30 ans, des bénévoles organise un spectacle son et lumière en plein air, à proximité du couvent des Cordeliers, un édifice du 16ème siècle. L'immense tribune mobile montée sur rails se déplace sur 300 mètres pour passer d'une scène à l'autre. Les décors détruits étaient les plus imposants. Ce sont deux bâtiments en plaques de bois agglomérés montés sur structures métalliques.

A la fin de la saison on remballe toutes les plaques de décors mais, cette année, on avait laissé les deux gros décors de rues car ils étaient compliqués à démonter - Anne Françoise Lips, vice-présidente de l'association culturelle du château de la Cassine

L'association compte 140 bénévoles mais leur priorité est d'élargir le programme d'animations proposées sur le site au-delà des spectacles estivaux. Un match d'improvisation et un loto sont organisés en mars et d'autres évènements sont à venir en avril, mai, juin et septembre.

Les décors détruits ont nécessité 6 mois de travail préparatoire et trois semaines de montage. Ils ont été réalisés par des élèves du lycée Charles-de-Gonzague de Charleville-Mézières. Les panneaux devront être réinstallés d'ici le mois de mai, pour les répétitions. Les représentations du spectacle "Les Misérables" reprennent le 18 juillet.

Pour proposer son aide, il faut envoyer un mail à l'adresse jeveuxparticiper@la-cassine.com