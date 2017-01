Tempête dans la Manche : 20.000 foyers privés d'électricité

Le vent souffle fort ce jeudi soir sur le département de la Manche et va se renforcer dans les heures qui viennent. Les pompiers ont reçu 300 appels entre 18h et 21h30 et 20.000 foyer sont privés de courant.

Le département de la Manche est placé en vigilance orange pour des vents forts, de la neige et du verglas comme une large partie nord de la France. Le vent qui a commencé à souffler sur l'ensemble du département avec des rafales attendues à plus de 100 km/h, jusqu'à 130 par endroits.

Plus de 100.000 foyers normands sont privés de courant ce jeudi soir dont 20.000 dans la Manche.

Une centaine d'interventions des pompiers en une heure

Depuis 16h30 ce jeudi, les pompiers ont dû réaliser une centaine d'interventions pour des toitures endommagées, des chutes de matériaux, des chutes d’arbre ou des fils endommagés. A 20h, 20.000 foyers étaient privés d’électricité, notamment dans le sud du département.

Prudence sur les routes

En raison des intempéries, les transports scolaires pourront être perturbés demain matin. Les ramassages scolaires sont pour l'instant maintenus... mais le conseil départemental demande aux parents de s'assurer de la prise en charge de leurs enfants au point d'arrêt. Des patrouilles seront réalisées dès 4h du matin sur les routes départementales notamment et des salages préventifs.

La neige devrait arriver en seconde partie de nuit, avec également des risques de verglas.

Alerte submersion

Et attention aussi à la conjugaison du phénomène des vents violents et des grands marées : il y a des risques de submersion marine avec un coefficient 99 dès ce jeudi soir et 101 vendredi matin.

Prudence aussi si vous devez vous déplacer.dans la région. Une alerte rouge est en cours pour des vents violents de la Seine-Maritime aux Ardennes. La préfecture de la Manche a activé un PC crise qui va rester actif jusqu'à la fin de l'alerte, prévue pour durer plusieurs heures.