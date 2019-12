Tempête : de gros dégâts dans la salle de spectacle du magicien Dani Lary

Barbières, France

Une plaie béante de 300 m² dans le toit et des trombes d'eau qui tombent sur la scène : les vents violents qui ont frappé la Drôme n'ont pas épargné la salle de spectacle du magicien Dani Lary. Une partie de la toiture s'est envolée. Elle avait été refaite à neuf en juin 2019.

Fermeture de la salle de spectacle pendant au moins deux mois

Ce vendredi matin, en arrivant à Barbières pour préparer son spectacle qui devait avoir lieu le soir même, Dani Lary constate que des morceaux de toit s'envolent sur la route. Les pompiers arrivent sur place et sécurisent la zone. S'en suivent des pluies torrentielles qui s'abattent sur la scène et endommagent la moitié du décor et des accessoires entreposés.

Les accessoires entreposés sur la scène ont été déplacé à l'abri. Les pompiers sur place tentent de réparer les plus gros dégâts. © Radio France - Paul Tilliez

Résultat : annulation du spectacle de ce vendredi soir et fermeture de la salle pour cause de travaux. Dany Lary reste positif, il ne veut pas que cet incident mette en péril sa tournée. Il donne rendez vous à son public dans trois mois et tente de garder le sourire : "je suis un magicien, je vais m'en sortir."