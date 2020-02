Face aux vents violents, la ville du Mans a annoncé qu'elle fermait les parcs et jardin ce dimanche 16 février. Le carrousel, place de la République, était également fermé.

Tempête Dennis : les parcs et jardins fermés au Mans

Le Mans, France

Le département de la Sarthe est placé en vigilance météorologique de niveau jaune à cause de la tempête Dennis, jusqu'à 20h ce dimanche 16 février. En raison des fortes rafales, plusieurs sites étaient fermés au public cet après-midi. Selon la préfecture, le vent pourra atteindre par endroit les 100 voire les 110 km/h. Le préfet recommande à tous de limiter les déplacements, de ne pas se promener en forêt, et d'être vigilant aux chutes possibles d'objets en ville.

La préfecture recommande également de ne pas intervenir sur les toitures et de ne surtout pas toucher aux fils électriques tombés au sol. Rangez aussi les objets susceptibles d'être endomamgés par le vent.

Dans la ville du Mans, il n'est pas possible d'accéder aux parcs et jardins par exemple. La ville a donné dans un communiqué la liste des sites fermés : le jardin des Plantes, le parc Théodore Monod (où ont été inaugurées hier les Lumières Légendaires de Chine), le Parc à Fourrage, les Terrasses du Verger, l'Île aux Planches, le square du Bicentenaire, le Jardin de Tessé et la Maison de l'Eau.

Place de la République, le carrousel Jules-Vernes a gardé le rideau baissé. A quelques mètres, les chaises d'un café étaient soulevé par les bourrasques de vent.