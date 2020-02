Tempête Dennis : trains supprimés et circulation perturbée en Sarthe

Le Mans, France

C'est la ligne TER entre Le Mans Chartres et Paris qui est impactée. Aucun train de ne circule ce matin, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les deux TER de 6H31 et 6H40 au départ du Mans et à destination de Paris sont supprimés. Hier deux TGV ont été immobilisés pendant plusieurs heures. L'un à Connerré à l'Est du Mans, immobilisé à cause d'une panne électrique. L'autre, un TGV Nantes-Paris, a été stoppé à cause d'un arbre tombé sur les rails en Eure et Loir. Parti à 15H, les 700 passagers n'ont pu atteindre la capitale qu'à 2H du matin après avoir rebroussés chemin au Mans pour prendre un autre train.

Un arbre tombé sur une voiture à Bouloire

Les pompiers de la Sarthe sont intervenus une cinquantaine de fois hier. A Bouloire, un arbre est tombé vers 15H45 sur une voiture qui était en train de rouler. Un des passagers a été grièvement blessé. Le vent a aussi endommagé des panneaux publicitaires, reversé des grilles de chantier comme à La Flèche. Au Mans, la chute d'un arbre a fait voler en éclat, la porte fenêtre d'un appartement de la rue Alfred-de-Vigny. 7500 foyers sarthois ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête. 3000 d'entre eux été toujours plongé dans le noir hier soir