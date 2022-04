Tempête Diego : le trafic des TER perturbé en Dordogne, des arbres sur les chaussées

Le vent souffle fort depuis le milieu d'après-midi en Dordogne avec des rafales attendues jusqu'à 70 km/h voire 90 km/h. Les lignes TER entre Bordeaux et Périgueux et Bordeaux et Bergerac ont été interrompues à cause d'obstacles sur les voies.