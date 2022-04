Tempête Diego : 30 000 foyers privés d'électricité et le trafic des TER interrompu en Nouvelle-Aquitaine

Des rafales entre 90 et 110 km/h ce vendredi 8 avril avec le passage de la tempête Diego en France. Parmi les conséquences en Nouvelle-Aquitaine, le trafic des TER est interrompu sur une partie de la région. Des arbres sont tombés sur les voies, explique la SNCF. De nombreuses lignes sont impactées.

Selon un premier bilan d'Enedis à 19h, au moins 30 000 foyers de la région sont privés d'électricité. Cela concerne les départements de la Charente-Maritime (10 500 foyers), de la Charente (9 500), de la Vienne (500) et de la Dordogne (10 000).

Le trafic des TER perturbé

Les TER ne circulent plus sur les lignes Bordeaux/La Rochelle, Bordeaux/Le Verdon, Bordeaux/Angoulême/Poitiers, Bordeaux/Bergerac, Bordeaux/Périgueux et Angoulême/Saintes/Royan. "Nos équipes sont à pied d’œuvre pour dégager les voies dès que les fortes rafales se calmeront et permettre une reprise au plus vite", précise la SNCF.

Dans la région, trois départements sont en vigilance orange aux vents violents : la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Météo France prévoit un retour au calme entre 19h et 22h selon les départements.