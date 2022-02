Tempête Eunice : 75.000 foyers toujours sans électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 75.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce samedi suite au passage de la tempête Eunice. Les secteurs les plus touchés sont principalement dans les Flandres, le long du littoral, et dans l’Arrageois. Là où les vents ont été les plus forts, près de 150 km/h à Calais par exemple, record battu au Cap Gris Nez où une rafale à 176 km/h a été enregistrée. Le record précédant a été établi il y a 40 ans.

Une situation inédite, du jamais vu depuis 30 ans

Enedis a déployé 450 agents sur le terrain et s’appuie aussi sur le renfort de 100 prestataires extérieurs. Des équipes venues de plusieurs régions sont aussi attendues aujourd’hui pour opérer ce weekend. Malgré ce dispositif, 700 personnes au total, pas sûr que le courant soit rétabli ce samedi soir partout. " Au plus fort de la tempête nous avions 160 000 foyers touchés, nous avons rétabli 60% des connexions. Mais le travail sur le terrain est compliqué : il y a d’importants dégâts, c’est du jamais vu dans le secteur depuis 30, voir 40 ans", souligne Stéphane Laignez, directeur territorial Nord d'Enedis.

Aucune garanti donc que tous les foyers soient raccordés ce soir. "A titre de comparaison, la tempête Ciarra en 2020 : 20 000 foyers avaient été privés de courant dans le Nord Pas de Calais. Donc là, les dégâts sont plus importants que ce que nous avons connus il y a deux ans. S’ajoute à cela, le fait que nous sommes toujours en vigilance vents soutenus aujourd’hui", déplore Stéphane Laignez. Les équipes Enedis doivent donc composer avec les intempéries et travailler de manière sécurisée. Dans la journée, plusieurs poteaux vont être rapatriés et des groupes électrogènes mis en place avant de pouvoir effectuer l’ensemble des travaux. Les opérations se poursuivront tout le weekend et les jours suivants si nécessaire.

Aucun TER avant la mi-journée

Difficulté similaire sur les rails. Le trafic des TER est toujours interrompu. Circulation suspendue depuis hier midi. Les voies, suite à des chutes d’arbres, doivent être sécurisées. Des trains effectuent depuis ce matin des trajets à vide afin de repérer les points de blocages. Le retour du trafic doit se faire à la mi-journée. La gare Lille Flandres en revanche est de nouveau ouverte pour les TGV.

De leurs côtés, les pompiers du Nord et du Pas de Calais sont intervenus près de 3.000 fois et ont répondu à plus de 7.000 appels depuis hier. Au total, le bilan humain est de 33 blessés sur les deux départements, dont huit dans un état grave.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis hier soir sur Twitter "l’état de catastrophe naturelle partout où cela s’avérera nécessaire" et ce, rapidement.