Tempête Gabriel : quelques dégâts dans le Poitou après des vents forts

Deux-Sèvres, France

La tempête Gabriel a balayé mardi soir le Poitou et a occasionné quelques dégâts. Jusqu'à ont été 2.000 foyers privés d'électricité dans la Vienne, sur le réseau SRD. Cela concerne principalement le nord du département près de Loudun et le sud autour de Civray et Vivonne.

Dans les Deux-Sèvres, selon la préfecture 1.200 coupures ont été constatées en milieu de soirée. C'est entre 20 heures 30 et 21 heures 30 heures que les vents ont été les plus violents. Par la suite, les équipes des fournisseurs d'électricité ont pu intervenir sans danger et le retour à la normale est assuré quasiment partout.

Une centaine d’interventions des pompiers

On a recensé plus d'une vingtaine d'interventions des pompiers dans les Deux-Sèvres et 70 dans la vienne, essentiellement pour des chutes d'arbres et des fils électriques à terre dans une quarantaine de communes. Mais à Châtellerault, un plafond s'est aussi effondré.

Le trafic SNCF perturbé en soirée

Le trafic SNCF a été perturbé dans la soirée. Plusieurs trains déversant Niort et Poitiers ont été annulés par précaution. Il pourrait y avoir des retards ce matin mais le trafic reprend.