Tempête Gérard : 13.000 foyers privés d'électricité en Pays de la Loire, le trafic des trains perturbé

Ce lundi matin, 23 départements sont toujours en vigilance orange pour vent violent, en raison du passage de la tempête Gérard. Cette alerte concerne la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Atlantique et la Vendée. Dans la nuit de dimanche à lundi, Météo France a enregistré des rafales jusqu'à 137 km/h à Saint-Nazaire ou encore plus de 120 km/h en Vendée.

13.000 foyers privés d'électricité

Dans l'ouest, 75.000 foyers sont privés d'électricité. Ils sont 13.000 clients à ne plus avoir de courant rien qu'en Pays de la Loire. Enedis précise que ses équipes "sont mobilisées pour résoudre les incidents sur le réseau électrique". En cas de câble électrique à terre, il faut contacter le 09 726 750 (+ n° de département).

La circulation des trains perturbée

La tempête Gérard entraîne également de grosses perturbations sur le trafic ferroviaire en Pays de la Loire. Les TER ne circulent plus entre La Roche-sur-Yon et Vertou, Cholet et Vertou ou encore entre Nantes et Pornic et Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des arbres sont en effet tombés sur les voies. Le trafic ne pourra pas reprendre avant la mi-journée, selon la SNCF.

Si vous devez prendre le TGV, méfiez-vous également. On note d'importants retards vers Paris ou encore Rennes ce lundi matin. Le train qui devait partir de Nantes à 10h50, direction la capitale, affiche pour le moment un retard d'1h30.