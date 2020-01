Tempête Gloria: la décrue semble amorcée ce jeudi matin dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

La nuit a été calme pour les secours des Pyrénées-Orientales. Selon le colonel Salles-Mazou, commandant des pompiers 66, la décrue est amorcée. L'Agly, en vigilance rouge a été contrôlée à 6 m 55, ce jeudi matin à Rivesaltes, contre 7 m 41 ce mercredi. Pas de débordement important non plus pour la Têt, également en décrue. Les pompiers ont du intervenir la nuit dernière, pour porter secours à un automobiliste de 84 ans qui s'était égaré à Montesquieu-des-Albères. Il a été retrouvé frigorifié mais sain et sauf. Le colonel Salles-Mazou qui en appelle encore à la "prudence. Pas de prise de risque inutile ce jeudi même si on va vers le mieux !".

Des évacuations préventives

Mercredi, la préfecture des Pyrénées-Orientales a ordonné, à titre préventif des évacuations dans les communes de Rivesaltes, Pia, Claira, le Barcarès, Toreilles, Saint-Laurent de la Salanque. Des dizaines de personnes ont passé la nuit dans des gymnases ou des salles communales.

Aucun bus ne circule ce jeudi matin, ni dans le réseau Sankéo ni dans le réseau Lio, que ce soit pour le transport voyageur ou le transport scolaire. Le rectorat demande si possible de ne pas scolariser les enfants ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées.

Ce jeudi matin, 1058 foyers sont toujours privés d'électricité dans les secteurs d'Ille sur Têt, Néfiach, Clara-Villerach et Taurinya.