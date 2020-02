Tempête Inès: 120 kilomètres heures à Barfleur dans la Manche ce jeudi contre 165 dimanche

A ma mi-journée, le sémaphore de Barfleur à l'est de Cherbourg, a enregistré une rafale de vent d'ouest à 120 kilomètres/heure. La plus forte rafale enregistrée le dimanche 9 février atteignait quand même les 165 kilomètres/heure, soit 45 kilomètres/heure de plus.

Peu de sorties des pompiers

Le bilan à 17 heures: les sapeurs-pompiers de la Manche n'ont effectué que 33 interventions liées aux intempéries, contre 105 pendant les deux jours qu'a duré la tempête Ciara, c'est à dire dimanche 9 et lundi 10 février.

Les interventions étaient localisées dans le centre et le nord du département de la Manche : il s'agissait d'arbres, de branches ou d'objets menaçant de tomber