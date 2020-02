Tempête Jorge : le point sur les conséquences dans l'Yonne ce samedi

Météo France a placé l'Yonne et 22 autres départements en vigilance orange aux vents violents pour ce samedi. Des rafales de vents jusqu'à 110km/h sont attendues. On fait le point sur les conséquences dans le département.

Les premières chutes d'arbres ont été constatés à cause du vent ce samedi matin dans l'Yonne.

À 15 heures

La situation est "relativement calme", affirment les pompiers de l'Yonne. C'est le secteur de la Puisaye, le nord du département, et un peu l'Auxerrois qui sont surtout concernés pour le moment. Les pompiers sont intervenus une dizaine de fois pour des dégagements de voie publique, c'est-à-dire des arbres qui sont tombés sur la route et qui gênaient la circulation.

Trois interventions sont toujours en cours pour des arbres couchés sur la route, notamment sur la D965 au niveau de la commune de Bein. A Laborde, une vingtaine de foyers sont privés d'électricité à cause d'un arbre tombé sur un poteau électrique ce midi.