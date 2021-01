Tempête : le département des Landes placé en vigilance orange vents violents

Une tempête nommée "Hortense" va balayer les côtes du Sud-Ouest de la France la nuit prochaine (nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier) avec des vents pouvant aller jusqu'à 140 km/h en rafale, annonce Météo France, qui a décidé de placer en vigilance orange vents violents les départements des Landes, de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. "Cette tempête va s'accompagner de fortes rafales de vent de secteur ouest gagnant d'abord les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, puis la Gironde avant d'atteindre l'est de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées en journée de vendredi", précise le bulletin de Météo France.

Les rafales attendues sont de l'ordre de 100 à 130 km/h voire localement jusqu'à 140 km/h sur la côte et 90 à 100 km/h dans l'intérieur des terres. Le pic des rafales est attendu en cours de matinée de vendredi, avant une atténuation progressive par l'ouest vers la mi-journée.

De fortes vagues sont également attendues sur le littoral.