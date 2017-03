Tempête : les pompiers croulent sous les appels dans la Loire et la Haute-Loire

Dans la Loire et la Haute-Loire, les pompiers sont très sollicités ce lundi 6 mars. La tempête cause beaucoup de dégâts matériels. Les secours reçoivent donc des centaines d'appels pour des interventions.

500 appels reçus entre 13h et 15h. Ça donne une idée de la situation vécue ce lundi par les pompiers de la Loire et les habitants du département. Entre les coupures d'électricité et les chutes d'arbres, les interventions suite à la tempête sont très nombreuses. A cette heure, on ne compte aucun blessé, seulement des dégâts matériels.

Depuis 13h, ce lundi, les pompiers de la Loire ont reçu 500 appels dont 140 qui nécessitaient une intervention. Actuellement, 55 interventions sont en cours et 85 sont en attente. Pour éviter que les gens attendent trop longtemps et pour répondre aux mieux aux interrogations des Ligériens, des PC secteurs ont été ouverts à Feurs, Roanne et Saint-Étienne.

#VigilanceMeteo #Loire #ventviolent N'appelez le 18 qu'en cas d'urgence ! Adoptez la plus grande prudence dans vos comportements! https://t.co/SuTMkrshbb — SDIS de la Loire (@sdis42) March 6, 2017

Parmi les interventions, on recense notamment deux chutes d'arbres. La première sur la voie ferrée entre Saint-Étienne et Roanne, à Commelle-Vernay. Le deuxième arbre qui a été déraciné par les rafales de vent était à Saint-Denis-de-Cabanne, il est tombé sur une ligne à haute tension près d'une école. Enfin, à Saint-Romain-Le-Puy, sur le site de production de l'eau minérale gazeuse Parot, un chapiteau a été endommagé et a dû être sécurisé. Dans le département de la Loire, certaines mairies reçoivent également des dizaines d'appels.

La mairie de Saint-Etienne a décidé de fermer les parcs et les jardins jusqu'au mardi 7 mars à 14h en raison de l'alerte orange aux vents forts valable jusqu'au mardi à 21h.

La situation sur la tempête à la mi-journée du lundi 6 mars 2017 © Visactu

La Loire et la Haute-Loire font partie des 28 départements placés en vigilance orange par Météo France. D'après les prévisions, les rafales de vent soufflent entre 110 et 130 km/h en plaine et de 130 à 150 km/h sur les hauteurs.

La préfecture de la Haute-Loire conseille de limitez les déplacements, de rouler moins vite sur route et autoroute, de n'intervenir en aucun cas sur les toitures et de ne surtout pas toucher à des fils électriques tombés au sol.