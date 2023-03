Tempête Mathis : des gros dégâts constatés Buzançais

Les images sont impressionnantes : des toitures de logements envolées, la porte d'un magasin brisée, ou encore la cabine d'une station-essence balayée. Dans l'Indre, les dégâts sont nombreux ce vendredi suite au passage de la tempête Mathis.

Un arbre est tombé juste devant l'église de Buzançais © Radio France - Corentin Bémol

Une poutre tombée dans une salle de classe, un blessé

Une personne est légèrement blessée après la chute d'une poutre à l'école primaire Immaculée Conception. "Il s’agit d’un chevron qui a traversé le plafond de la salle de classe." précisent les pompiers de l'Indre. Aucun enfant n'a été blessé, seules quelques égratignures auraient été observées. Evidement, l'événement a fait très peur aux élèves, une cellule psychologique va être mise en place selon la directrice de l'établissement.

Le poteau du préau de l'école primaire Immaculée Conception s'est effondré © Radio France - Corentin Bémol

Pour faire face aux nombreux dégâts**, un poste de commandement avancé** est installé au centre de secours de Buzançais.

L'électricité partiellement coupée

Enedis va couper l'électricité dans la rue du Sapin vert où un gros arbre est tombé.

Ce gros arbre est tombé rue du Sapin vert, Enedis va devoir couper le courant © Radio France - Corentin Bémol

Des nombreuses tuiles se sont envolées dans la commune, la mairie distribue des bâches aux habitants pour leur permettre de se mettre à l'abris.

Les pompiers de l'Indre sont très sollicités depuis ce vendredi matin dans ce secteur, ils appellent à la plus grande prudence : il ne faut pas toucher les câbles électriques tombés au sol, et limiter si possible ses déplacements. À midi et demi, 25 interventions étaient toujours en cours dans le département, principalement dans le secteur de Buzançais.

Enedis a dénombré jusqu'à 650 coupures de courant dans l'Indre ce vendredi. L'électricité a été rétablie quasiment partout à 13h. Le secteur de Buzançais reste cela dit concerné. Et l'épisode orageux et venteux n'est toujours pas fini; l'Indre et le Cher sont en vigilance jaune.

De nombreuses tuiles se sont envolées © Radio France - Corentin Bémol

Une possible tornade ?

Il est encore un peu tôt pour déterminer précisément ce qu'il s'est passé, mais certains témoins évoquent une tornade. Plus prudente, l'association Météo Centre évoque une "possible tornade".