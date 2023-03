Tempête Mathis : deux jeunes gravement blessés dans le Haut-Rhin après la chute d'un arbre

La tempête Mathis qui est en train de passer ce vendredi sur l'est de la France a provoqué un grave accident, sur la RD21, entre Brunstatt et Didenheim. Un arbre est tombé sur une voiture. Une jeune femme de 22 ans et un homme de 24 ans qui se trouvaient à l'intérieur ont été gravement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital Emile Muller de Mulhouse en urgence absolue.

Certaines routes ont du être fermées dans le secteur à cause de la chute d'arbres. Les pompiers du Haut-Rhin sont intervenus une soixantaine de fois ce vendredi.