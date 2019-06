Tempête Miguel : le point sur les dégâts en Bretagne

Arbres arrachés, lignes électriques tombées au sol, trafic ferroviaire perturbé... La tempête Miguel a fait des dégâts, dans la nuit de vendredi à samedi, en Bretagne. Les Côtes-d'Armor sont le département le plus touché par ces intempéries.

Des promeneurs ont bravé le vent et la pluie pour admirer le spectacle de la tempête

Lannion, France

Le coup de vent a provoqué des dégâts, ce vendredi soir, en Bretagne. Dans les Côtes-d'Armor, le vent a été enregistré à 118km/h en rafale à Lannion, et même 126 à Ploumanac'h, selon le site meteo.bzh. Dans le Finistère, c'est monté à 107 km/h à la Pointe du Raz.

Plus de 160 interventions des pompiers dans les Côtes-d'Armor

Les pompiers des Côtes-d'Armor sont intervenus 166 fois, pour des dégâts causés par cette tempête Miguel, essentiellement pour des arbres tombés et des fils arrachés. En Ille-et-Vilaine, le coups de vent a nécessité 140 interventions, surtout sur les secteurs de Redon, Bain-de-Bretagne et Vitré. De leur côté, les pompiers du Finistère sont sortis une centaine de fois pour sécuriser des endroits touchés, et ceux du Morbihan ont été mobilisés pour une cinquantaine de faits liés à la météo.

En début de soirée, 12 000 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne.

Les automobilistes ont signalé les difficultés rencontrées dans le groupe Facebook "Info Trafic, Pays de Morlaix", ici un arbre sur la route. - Capture Facebook

Dégâts sur la toiture de la salle de Plérin : un spectacle annulé

Ronan Kerdraon, le maire de Plérin (Côtes-d'Armor) explique sur sa page Facebook : "Ce soir j’ai été obligé d’annuler une représentation théâtrale organisée par le collège St Pierre qui devait se tenir à la salle Roger Ollivier. La tempête Miguel a en effet sérieusement endommagé la toiture de la salle . Je remercie les services de sécurité, les pompiers et les agents de la ville présents de leur réactivité. Leur engagement a permis de sécuriser le site permettant ainsi à un couple de jeunes mariés de tenir demain leur repas de mariage

"Vendredi noir" pour les trains

Le trafic des trains a été très perturbé en Bretagne, hier. Sur le compte twitter consacré au trafic des TER, la situation est qualifiée de "vendredi noir" sur le réseau breton. On y apprend notamment qu'une caténaire a été endommagée entre Rennes et St-Brieuc, interrompant la circulation (la circulation a été maintenue, mais au ralentie dans l'autre sens). "Un arbre en feu est tombé sur une caténaire à hauteur de Montreuil"

Perturbation aussi sur la ligne Rennes/Saint-Malo et entre Auray et Lorient. Le trafic n'était pas encore revenu à la normale hier soir "bon courage à nos voyageurs encore bloqués et à nos équipes qui vont travailler une bonne partie de la nuit pour remettre les voies en état", pouvait-on lire sur ce compte twitter consacré au trafic dans la région.