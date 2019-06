Tempête Miguel : une vingtaine d'interventions des pompiers en Indre-et-Loire à 15h

La tempête Miguel a provoqué une vingtaine d'interventions des pompiers en Indre-et-Loire, essentiellement des arbres sur la chaussée et des gouttières menaçant de tomber. Les parcs et jardins de Tours sont fermés. La Fan Zone de Saint-Cyr-sur-Loir est par ailleurs annulée.

Indre-et-Loire, France

La tempête Miguel qui traverse une partie de la France ne semble pas provoquer d'importants dégâts en Indre-et-Loire. A 15h, les pompiers d'Indre-et-Loire comptabilisaient une vingtaine d'interventions, sur tout le département. Selon le commandant François Sardaine, du SDIS 37, il s'agit essentiellement d'objets menaçant de tomber comme des gouttières, ou des arbres tombés sur la chaussée. Au total, 25 pompiers sont mobilisés pour ces interventions et des renforts ont été engagés dans les centres de secours.

Pas de coupures d'électricité

ERDF a aussi mobilisé des équipes d'astreinte au cas où, mais la situation est calme pour l'instant, excepté des micro-coupures de temps en temps.

Fermeture des parcs et jardins de Tours

Par mesure de précaution, la ville de Tours a fermé tous les jardins et parcs de la Ville ce vendredi.

La Fan Zone de Saint-Cyr-sur-Loire annulée

Par ailleurs, toujours par mesure de sécurité, le district de football d'Indre-et-Loire et la mairie de Saint Cyr-sur-Loire ont pris la décision d'annuler la soirée qui était prévue ce vendredi soir au stade Guy Drut à l'occasion du premier match de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde. Il n'y aura pas de Fan Zone. Pour le festival Aucard à la Gloriette de Tours, la décision de maintenir ou non les concerts de la fin d'après-midi et du soir sera prise ce vendredi soir. La Guinguette de Tours a aussi fermé ses volets dans la journée. Elle rouvrira dès que les averses auront cessé.