Naufrage en Vendée : le récit glaçant des rescapés, "on voulait retourner en arrière pour sauver les copains"

Les Sables-d'Olonne, France

Au lendemain du naufrage qui a coûté la vie à trois sauveteurs de la SNSM à l'entrée du port des Sables d'Olonne ce vendredi 7 juin, deux des quatre survivants, Christophe et David, ont pris la parole.

"Sur le pont, on a été éjecté"

En fin de matinée, en pleine tempête, ils partent à la recherche d'un pêcheur, en difficulté, au large des Sables d'Olonne. Très vite, le canot est submergé par une vague, qui entraîne des problèmes électriques et une panne du moteur. "On essayait d'enlever l'eau mais on est parti à la dérive, révèle Christophe. On était trois _sur le pont, on a été éjectés_, malheureusement les trois autres étaient à l'intérieur." Un seul des quatre incarcérés dans la cabine a survécu, sortie d'affaire par les pompiers.

On est déjà sur l'eau tous les jours. On revient sur l'eau pour les autres et voilà le résultat final : il est pour nous catastrophique" — David, sauveteur à la SNSM, rescapé du naufrage

La voix tremblante, David a ensuite pris la parole. _"On savait qu'on allait se noyer mais quand on a commencé à se rapproche [de la côte], on était très serein. Dans notre tête, c'était : on va se noyer, mais c'est pas grave, les pompiers ne sont pas loin, ils vont nous masser et c'est reparti". Une fois sur la côte, les pompiers ont en effet pris en charge David et ses deux autres collègues rescapés. "Ils ont fait un travail formidable. Tout de suite, quand ils sont arrivés sur nous, on a essayé de retourner en arrière pour retrouver les copains mais on avait plus la force."_

"On se croisait tous les jours sur l'eau, mais demain, ils ne seront pas là ; tous des pères de famille" — David, sauveteur à la SNSM, rescapé du naufrage

Le pêcheur toujours porté disparu

Le bateau du pêcheur a également fait naufrage, des débris ont été retrouvés sur la plage. Le propriétaire est toujours porté disparu. Les recherches n'ont pas repris ce samedi matin car il n'y a plus aucune chance de le retrouver vivant selon la préfecture maritime.