Tempête Noa : un paquebot se détache du quai dans le port de Cherbourg à cause du vent

Deux amarres ont lâché à cause du vent, quai de France à Cherbourg.

La tempête Noa frappe fortement la pointe du Cotentin avec des vents autour de 100 km/h ce mercredi 12 avril. En milieu d'après-midi, une rafale a arraché deux amarres du paquebot "Ambience" qui s'est détaché du quai, confirme le directeur du port de Cherbourg, Yannick Millet. Le navire est arrivé la veille, justement pour se mettre à l'abri des intempéries annoncées. La Manche est en vigilance orange.

ⓘ Publicité

La passerelle détachée

Les images indiquent que ce seraient deux amarres avant qui auraient lâché, puisque l'avant du bateau s'est éloigné du quai quand l'arrière semblait encore attaché. Le port de Cherbourg indique être en train de gérer la situation.

Sur la photo ci-dessous, nous pouvons clairement observer que la passerelle qui permet aux voyageurs de monter à bord du navire s'est détachée du quai.

La passerelle du navire s'est détachée du quai de France lorsque les amarres ont lâché à cause du vent. © Radio France - Pierre Coquelin

La passerelle a ensuite été complètement désolidarisée du bateau et laissée à l'eau. Le paquebot a pu être rapproché du quai. Un bateau pilote est sur place, avec plusieurs bateaux plus petit et ils semblent maintenir le paquebot à quai.

Les équipes du port de Cherbourg sont sur place pour maintenir le bateau au bord du quai avec le bateau pilote et de plus petites embarcations. © Radio France - Pierre Coquelin

Le navire de 245 mètres de long est arrivé mardi soir à Cherbourg avec 1.1000 passagers, principalement de nationalité britannique, à bord. Il est censé repartir ce mercredi soir, à 19h.