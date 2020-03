Tempête Norberto en Vendée : le Lay surveillé, une automobiliste piégée par l'eau sous un pont à Challans

Le Lay est l'une des zones les plus sensibles du département ce jeudi soir, a indiqué la préfecture de Vendée, en vigilance orange aux inondations depuis 17h. "Nous avons des secteurs d'attention, en particulier Mareuil", a indiqué Grégory Courbatieu, responsable du service risques eau et nature de la préfecture, "le centre opérationnel de crise a été activé à 17h". Avant de rassurer : "Quelques jardins, peut-être deux habitations ont été touchés chez nous, mais il n'y a pas d'évacuation de prévue à ce stade". Des inondations ont aussi été constatées à Fontenay-le-Comte, Apremont, Talmont-Saint-Hilaire et La Roche-sur-Yon.

Le pic de crue attendu dans la soirée

Le pic de crue du Lay est attendu dans la soirée, autour de 22h. La préfecture assure que "tous les maires ont pris toutes les mesures permettant d'assurer l'information, la protection et le soutien de leur population conformément à leur plan communal de sauvegarde au regard du risque annoncé". Un centre opérationnel départemental est activé pour suivre l'évolution des événements.

Au vue du niveau de remplissage de certains barrages, les gestionnaires de Mervent, Moulin Papon et Apremont ont opéré des lâchers d’eau.

Une femme piégée par l'eau

Une automobiliste s'est retrouvée piégée par l'eau sous un pont à Challans ce jeudi midi, alors que la tempête Norberto frappe la Vendée, désormais en vigilance orange aux inondations. Elle a réussi à sortir de sa voiture, n'a pas été blessée et a été prise en charge par la gendarmerie.